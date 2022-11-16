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جديد المحليات > انتخاب المملكة لرئاسة فريق البيانات والإحصاءات بمنظمة الجمارك العالمية
16/11/2022   10:05 م

انتخاب المملكة لرئاسة فريق البيانات والإحصاءات بمنظمة الجمارك العالمية

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انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية ممثل المملكة في مجموعة العمل، مدير البيانات والتحليلات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبدالعزيز العوهلي لرئاسة فريق عمل البيانات والإحصاءات في المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماعات منظمة الجمارك العالمية المنعقدة في مقرها الرئيسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور كونيو ميكوريا.

ويأتي انتخاب ممثل المملكة نظيرًا لما لمسته المنظمة من تميّز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال البيانات والتحليلات، وجهودها في رسم إستراتيجيات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية ومعايير الإحصاءات وبناء القدرات؛ للوصول إلى أفضل الممارسات المرتبطة بإنتاج وتحليل البيانات، وذلك على مستوى الدول الأعضاء بالمنظمة.

وشهدت اجتماعات وورش العمل التي عقدتها المنظمة استعراض الهيئة لتجربتها في منصة البيانات المفتوحة التي تُعَدّ بمثابة نقطة مركزية تمنح المستخدمين فرصة أسرع وأسهل في الوصول وتحميل واستخدام مجموعات البيانات التي تقوم الهيئة بنشرها، حيث يستفيد من خدمات المنصة جميع عملاء الهيئة بمختلف فئاتهم من أفراد وقطاع أعمال. وفق “أخبار 24”.

وتُركز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في مجال البيانات على مبادراتها المرتبطة بالتحليلات المتقدمة، وذكاء الأعمال ودعم القرار عبر منتجات وخدمات البيانات التي تتماشى مع سياسات حوكمة البيانات والتكامل، وذلك بهدف رفع مستوى الدراية في مجال البيانات.

انتخاب المملكة لرئاسة فريق البيانات والإحصاءات بمنظمة الجمارك العالمية

جديد المحليات
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