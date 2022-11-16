“هيئة النقل” تسلم أول شهادة سلامة ورخصة تشغيل في المملكة لمشغل ميناء الرياض الجاف

منحت الهيئة العامة للنقل رخصة التشغيل الأولى في المملكة للميناء الجاف لشركة (SGP)؛ وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات الخاصة بالتشغيل ومتطلبات السلامة، وضمان ممارسة أنشطة النقل بالخطوط الحديدية وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن تسليم الشهادة والرخصة لميناء الرياض الجاف يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي في الإشراف على أنشطة وخدمات النقل البري والبحري والسككي، وفي ظل جهود تحسين البيئة التشريعية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير وتمكين القطاع اللوجستي.
ويعد ميناء الرياض الجاف الميناء الوحيد في العاصمة الرياض، كما أنه مركز توزيع البضائع إلى كافة المحافظات في المنطقة الوسطى.
ويشكل قطاع النقل بالخطوط الحديدية شرياناً رئيسياً للنظام اللوجستي، من خلال مساهمته في تدفق آلاف الأطنان من المواد الأولية والبضائع المنقولة يومياً بين الموانئ والمناطق اللوجستية وربطها بالأسواق ومنافذ البيع.
وفق “أخبار 24”.