“الحوسبة السحابية” توقع 6 مذكرات تفاهم بالأمن السيبراني في فعالية “بلاك هات”

أبرمت الشركة السعودية للحوسبة السحابية، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني؛ وذلك ضمن مشاركتها كشريك للبنية التحتية في فعالية “بلاك هات”.
وشهدت الفعالية التي نُظمت ضمن موسم الرياض خلال المدة من 15 إلى 17 نوفمبر، توقيع الشركة مذكرات تفاهم مع كل من شركة Kaspersky وFortinet وLogrhyhm وPalo Alto وA10 وF5؛ بهدف إيجاد سبل التعاون المشتركة لتوطين أحدث الحلول والتقنيات الرائدة في مجال الأمن السيبراني لسحابة علي بابا كلاود.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية طلال البكر: “نسعد بمشاركة سحابة علي بابا كلاود أول وأكبر سحابة فائقة السعة بالمملكة للمرة الأولى بعد انطلاق أعمالها في المملكة في فعالية بلاك هات كشريك للبنية التحتية”. وفق “أخبار 24”.