لمكافحة التستر.. “هيئة النقل” تؤكد على سائقي الشاحنات إصدار بطاقة “سائق مهني” قبل 8 ديسمبر

أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع سائقي شاحنات نقل البضائع ضرورة المبادرة بإصدار بطاقة “سائق مهني”، والتي سيبدأ تطبيق العمل بها يوم 8 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى مقتضى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، العام الماضي للإسهام في ضبط عمليات النقل وسلامة نقل البضائع، وكفاءة السائقين.
وبينت أن القرار يشمل سائقي النقل الثقيل كافة في نشاط نقل البضائع؛ لتعزيز جانب الحوكمة والقضاء على ظاهرة التستر، ودعم الجهود الرقابية ورفع مستويات الجودة والامتثال، وانسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه بإمكان السائقين إصدار بطاقة “سائق مهني” عبر بوابة نقل الإلكترونية: naql.com، كما يمكن التواصل مع الهيئة على الرقم الموحد: 19929 للمزيد من الاستفسارات، أو المشاركة بالملاحظات والمقترحات.