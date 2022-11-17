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جديد المحليات > منها أحقية المقيم في استيراد السيارات.. “الزكاة والجمارك” تجيب على أبرز الاستفسارات الجمركيّة الشائعة
17/11/2022   7:15 ص

منها أحقية المقيم في استيراد السيارات.. “الزكاة والجمارك” تجيب على أبرز الاستفسارات الجمركيّة الشائعة

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أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أبرز الاستفسارات الجمركية الشائعة، حرصاً منها على توعية المجتمع بالإجراءات الجمركية المتبعة.

وأوضحت الهيئة فيما يخص البيان الجمركي، بأنه يجب إرفاق البيان بمستندي الفاتورة وبوليصة الشحن، مشيرة إلى أن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية؛ في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال، وعدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.

وأضافت بأنه للاستفادة من خدمة “استرداد الرسوم الجمركية”، يجب زيارة موقع الهيئة واختيار “طلب استرداد الرسوم”، وتعبئة النموذج مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

وحول أحقية المقيم في استيراد المركبات، أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن من حقه استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

الزكاة

وفق “أخبار 24”.

منها أحقية المقيم في استيراد السيارات.. “الزكاة والجمارك” تجيب على أبرز الاستفسارات الجمركيّة الشائعة

جديد المحليات
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