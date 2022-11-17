طقس اليوم.. غيوم وضباب بالشرقية والشمالية وأمطار مع أتربة وبرد بمكة والمدينة والقصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وقد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة، و32 درجة بالرياض، و34 درجة في جدة والدمام، و24 درجة في أبها).