بالفيديو.. بعثة المنتخب السعودي تصل إلى قطر للمشاركة في المونديال

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى دولة قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المحدد لها الانطلاق يوم الأحد المقبل.
ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة بكأس العالم تضم كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
وكان المنتخب الوطني السعودي، خسر أمام نظيره الكرواتي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في آخر التجارب الودية للأخضر قبل خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب اندريج كراماريتش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، وذلك بعد 8 دقائق من إلغاء هدف للمنتخب الكرواتي بعد العودة لتقنية الفيديو التي كشفت عن وجود حالة تسلل، والتي عادت وألغت هدفًا آخر للكروات في الدقيقة 87 بداعي التسلل. وفق “أخبار 24”.
ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.
📽️ وصول بعثة #المنتخب_السعودي إلى #الدوحة للمشاركة في #كأس_العالم#كأس_العالم2022 🏆 #مونديال_قطر pic.twitter.com/cixo7msEbP
— سبورت 24 (@sporty_24) November 16, 2022
📽️ لاعبو #الأخضر يصلون إلى الدوحة للمشاركة في بطولة #كأس_العالم#كأس_العالم2022 🏆 #مونديال_قطرhttps://t.co/BNVgm8wQ0b pic.twitter.com/Ek9Mrc847R
— سبورت 24 (@sporty_24) November 16, 2022
مدرب #الأخضر رينارد وطاقمه الفني يصلون الدوحة بالزي السعودي الرسمي للمشاركة في كأس العالم#كأس_العالم2022 🏆 #مونديال_قطرhttps://t.co/9aDrb8atra pic.twitter.com/sTwN5rwnsq
— سبورت 24 (@sporty_24) November 16, 2022