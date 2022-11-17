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جديد المحليات > بالشراكة مع “أسترازينيكا “.. أمير القصيم يدشّن مصنعاً للأدوية بقيمة ٢٧٢ مليون ريال
17/11/2022   7:14 ص

بالشراكة مع “أسترازينيكا “.. أمير القصيم يدشّن مصنعاً للأدوية بقيمة ٢٧٢ مليون ريال

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دشَّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مصنع أدوية عالية السميّة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٧٢ مليون ريال، وذلك بالشراكة مع شركة أسترازينيكا العالمية.

وجاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الاستثمار المقام في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، حيث تبلغ مساحة المصنع ٢٨٠٠م٢، وهو عبارة عن كيان صناعي أطلقته الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو”.

يشار إلى أن المصنع الجديد يتكون من 3 طوابق؛ تشمل: مناطق التصنيع والتغليف، ومختبر مراقبة وضبط الجودة، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الفنية.

وتتضمن منطقة الخدمات الفنية، نظام معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتوافق مع المتطلبات العالمية لتصنيع الأدوية عالية السميّة.

القصيم

القصيم

وفق “أخبار 24”.

بالشراكة مع “أسترازينيكا “.. أمير القصيم يدشّن مصنعاً للأدوية بقيمة ٢٧٢ مليون ريال

جديد المحليات
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