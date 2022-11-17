بعد 4 محاولات لم يوفق فيها المنتخب الوطني السعودي، في التأهل إلى كأس العالم، لعدم قدرته على تجاوز تصفيات 1978 و1982، و1986 و1990، استطاع في المحاولة الخامسة أن يصل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه عام 1994، والتي نظمتها أمريكا، بعدما نجح في تصدر التصفيات النهائية، وتأهل للمونديال مع كوريا الجنوبية.
المشاركة الأولى في تاريخ الأخضر، تبقى محفورة في أذهان كل السعوديين، لأنها إلى اليوم هي المشاركة الأفضل، وقدم المنتخب فيها مستويات كبيرة، بعدما خسر المباراة الأولى من هولندا بصعوبة (2-1)، ثم حقق أول فوز سعودي في كأس العالم على المغرب.
وبعدها حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على بلجيكا بهدف سعيد العويران، الذي أصبح واحدا من أفضل أهداف كأس العالم التاريخية، وتأهل للدور الثاني من أول مشاركة، وانتهت مشاركته بالخسارة من السويد بثلاثية مقابل هدف، لكن السعوديين أعربوا عن رضاهم وسعادتهم بعد المستوى الذي تحقق في أول مشاركة مونديالية. وفق “أخبار 24”.
وفي هذه المشاركة، سجل الأخضر عددا من الأرقام التاريخية بقيادة مدربه حينها الأرجنتيني خورخي سولاري، الذي نجح في أن يكون أول مدرب للأخضر في كأس العالم، وماجد عبدالله كان أول قائد، وفؤاد أنور كان أول لاعب يسجل للأخضر في المونديال، كان في مرمى هولندا، وأول فوز كان على المغرب بهدفين من سامي الجابر وفؤاد أنور.
كما أصبح فؤاد أنور نفسه، هو أول لاعب يسجل أكثر من هدف للمنتخب السعودي في مونديال واحد، بعدما سجل هدفين في هولندا والمغرب.
وفي المجمل، سجل المنتخب 5 أهداف واستقبل 6 أهداف، وما زالت هي المشاركة الأفضل قبل المشاركة المنتظرة له في مونديال قطر 2022.
#قصة_الأخضر_في_المونديال.. 1994 بطولة محفورة في أذهان السعوديين #كأس_العالم2022 🏆 #مونديال_قطرhttps://t.co/5DTqENBS4E pic.twitter.com/cp04qkrTRM
— سبورت 24 (@sporty_24) November 16, 2022