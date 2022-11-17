أبرزها مع الأمم المتحدة وأمازون.. “تطوير المدينة المنورة” توقع عددًا من الاتفاقيات

وقعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة جهات دولية ووطنية من قطاع المنظمات الدولية غير الحكومية والقطاع الخاص.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع أمازون لخدمات الحوسبة السحابية (aws) لبناء شراكة إستراتيجية ودعم توجهات برنامج المدينة المنورة الذكية، وتنفيذ مشاريع تقنية متقدمة تعتمد على التقنيات مفتوحة المصدر.
كما تهدف لدعم تسريع تحولها إلى الحوسبة السحابية، وتفعيل تقنيات الشركات الناشئة المؤهلة بالمدينة المنورة، وتطوير القدرات الفنية للقطاع الحكومي بها عبر برامج التعليم والتدريب وتأهيل القيادات.
وشملت الاتفاقيات شركات خاصة وطنية، منها “تكامل” و”ثقة” كراعيين بلاتينيين ، وكلاهما لخدمات الأعمال، وشركات ناشئة مثل “غترة” للاستثمار الجريء، و”رسال” لحلول الولاء والمكافآت. وفق “أخبار 24”.
ووُقعت الاتفاقيات على هامش فعاليات جناح المدينة المنورة في إكسبو والمؤتمر العالمي للمدن الذكية ببرشلونة، حيث تنظم الهيئة الجناح مع جهات حكومية وخاصة بشراكة إستراتيجية مع هيئة الحكومة الرقمية.