كأس العالم باختصار.. فرنسا تقهر “الناريين” وتتويج بذهب مونديال 2018

استضافت روسيا منافسات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم عام 2018، لأول مرة في تاريخها وهي النسخة الأولى من بطولات كأس العالم التي تقام في أوروبا الشرقية، وشهدت تأهل المنتخب المصري بعد غياب 28 عامًا، وتأهل المغرب بعد آخِر مشاركة له عام 1998.
وشارك في النهائيات 32 منتخبا، هي: روسيا، أوروغواي، السعودية، مصر، إسبانيا، البرتغال، إيران، المغرب، فرنسا، الدنمارك، بيرو، أستراليا، كرواتيا، الأرجنتين، نيجيريا، آيسلندا، البرازيل، سويسرا، صربيا، كوستاريكا، السويد، المكسيك، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، إنجلترا، تونس، بنما، كولومبيا، اليابان، السنغال، بولندا.
وفشل المنتخب الإيطالي بطل العالم 4 مرات، في التأهل، بعد 60 عامًا من آخِر غياب، والذي كان عام 1958 بالسويد.
وسجل المنتخب السعودي، رقما تاريخيا بعدما لعب في المباراة الافتتاحية ضد البلد المضيف روسيا، ليكون الأخضر أول منتخب عربي وآسيوي، يكون طرفًا في افتتاح لكأس العالم، بحضور الرئيس بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانتهت المباراة حينها بفوز الروس بخماسية نظيفة.
وخرج منتخب ألمانيا حامل اللقب من الدور الأول بمستوى سيئ، وفي مباراته الأخيرة، خسر لأول مرة من فريق آسيوي في كأس العالم، هو كوريا الجنوبية، بثنائية دون رد. وفق “أخبار 24”.
وودع كلٌّ من ميسي وكرستيانو، البطولة من دور الـ16، بعد هزيمة الأرجنتين من فرنسا، والبرتغال من الأوروغواي.
وقدمت فرنسا، مستوى كبيرًا في البطولة، واستطاعت أن تتأهل للنهائي بعد فوزها على بلجيكا، وكان الطرف الثاني، أكبر المفاجآت الذي لم يتوقعها عشاق الكرة، لأنه كان المنتخب الكرواتي، الذي وصل إلى النهائي من ثالث مشاركة له في كأس العالم.
وألحق المنتخب الفرنسي الخسارة بالمنتخب الكرواتي في العاصمة الروسية موسكو، برباعية مقابل هدفين، ليتوج بلقبهم الثاني بعد عقدين من الفوز باللقب الأول في مونديال 1998 على أرضهم.
#كأس_العالم_باختصار.. #فرنسا تقهر “الناريون” وتتويج بذهب مونديال 2018 #كأس_العالم2022 🏆 #مونديال_قطرhttps://t.co/1OiRxGDDJ2 pic.twitter.com/ND2jbD017c