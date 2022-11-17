ولي العهد يغادر سيئول ويبعث برقية شكر لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، سيئول، وبعث برقية شكر للرئيس يون سوك يول.
وأعرب ولي العهد في برقيته للرئيس يون سوك؛ عن تقديره وامتنانه لما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأضاف أن المباحثات التي أُجريت بين الجانبين أكدت متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الكوري. وفق “أخبار 24”.
وعبر ولي العهد عن تمنياته للرئيس موفور الصحة والسعادة، ولكوريا الجنوبية والشعب الكوري الصديق استمرار التقدم والرخاء.