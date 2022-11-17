“البيئة”: تدشين المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى بناء منظومة ريادة أعمال متكاملة في القطاع الريفي، تساهم في الناتج المحلي بـ 130 مليار ريال عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف توطين الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، مع خفض نسبة البطالة في الأرياف من 10 % إلى 6% وبناء منظومة ريادة أعمال متكاملة في القطاع الريفي.
وأشارت إلى أن من أهداف البرنامج كذلك، رفع مستوى وعي المستثمرين بأهمية التنمية الريفية، وبناء منتجات ابتكارية تعزز التنافسية والجودة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي.
وفق “أخبار 24”.