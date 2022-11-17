نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البيئة”: تدشين المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال
17/11/2022   4:41 م

“البيئة”: تدشين المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال

+ = -
664

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى بناء منظومة ريادة أعمال متكاملة في القطاع الريفي، تساهم في الناتج المحلي بـ 130 مليار ريال عام 2030.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف توطين الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، مع خفض نسبة البطالة في الأرياف من 10 % إلى 6% وبناء منظومة ريادة أعمال متكاملة في القطاع الريفي.

وأشارت إلى أن من أهداف البرنامج كذلك، رفع مستوى وعي المستثمرين بأهمية التنمية الريفية، وبناء منتجات ابتكارية تعزز التنافسية والجودة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي.

"البيئة": تدشين المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال

وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: تدشين المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885236923.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.