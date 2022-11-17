“التعليم” تعلن بدء التقديم على مسار التميز للابتعاث في نسخته الثالثة

أعلنَت وزارةُ التعليم بدءَ التقديم على مسار التميّز للابتعاث في نسخته الثالثة ابتداءً من، اليوم (الخميس)، حتى 5 مايو 2023 للسنة الأكاديمية 2023/2024.
وأوضحت الوزارة أن إعلان النتائج سيكون بعد المفاضلة ابتداءً من شهر يونيو 2023، مؤكدةً على الراغبين بالتقدم ضرورة الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار.
ونوهت إلى أن التخصصات التي يتضمنها مسار التميّز تحقق متطلبات التنمية الشاملة، ورفع مستوى التأهيل العلميّ للمتقدمين باختيار أفضل الجامعات العالمية التي يتم الابتعاث إليها، داعية الراغبين بالتسجيل إلى الدخول إلى منصة “سفير”، والتسجيل عبر الرابط.
وفق “أخبار 24”.