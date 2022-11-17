بالصور.. “إثراء” يحتفي بيوم الطفل العالمي بفعاليات وأنشطة لمدة 12 يوماً

يحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” باليوم العالمي للطفل، والذي يوافق 20 نوفمبر، من خلال إطلاق برنامج “أيام الصغار في إثراء”، وذلك في الظهران.
ويتيح الاحتفال للأطفال الفرصة للتعبير عن ذواتهم وثقافاتهم، عبر باقة منوّعة من البرامج تتضمن 38 تجربة ثرية، إلى جانب الأنشطة وورش العمل.
كما يتخلل البرنامج إطلاق معرض الكتاب للأطفال في نسخته الثانية وذلك في الفترة من 24 نوفمبر- 30 ديسمبر والذي يهدف إلى إلهام الأطفال وتنمية حب القراءة والاستطلاع لديهم، إلى جانب استضافة 20 دار نشر محلية وخليجية وعالمية مميزة في أدب الطفل.وفق “أخبار 24”.
ويشارك في المعرض دولة السويد بهدف الاطلاع على ثقافتها والاحتفاء بإسهامها في مجال أدب الأطفال عبر شخصيات ألهمت أجيالاً من القرّاء الصغار مثل “مغامرات نيلز العجيب” و”أسطورة جوستا برلينغ”.
يذكر أن برنامج “أيام الصغار في إثراء” تتواصل فعالية لمدة 12 يومًا في كل من متحف الطفل والمكتبة والبلازا.