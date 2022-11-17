بالصور.. معلمو مدرسة خالد بن الوليد بالهياثم … وليلة وفاء واحتفاء

في أمسية جميلة من أماسي الوفاء والاحتفاء، وفي يوم الثلاثاء ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ أقام معلمو مدرسة خالد بن الوليد بالهياثم حفل وداع لمديرهم السابق الأستاذ/ خالد بن فرحان الدهمشي، وزملائهم السابقين بعد مسيرة طويلة من الأخوة والعمل المشترك، كما احتفوا أيضاً بمديرهم الجديد الأستاذ/ عبد الله بن سرحان القحطاني، وزملائهم في متوسطة الهياثم.
ويعدّ هذا الحفل هو الأكبر في تاريخ المدرسة، حيث كُرّم جمع من شركاء المهنة تفاوتت مدد عملهم في المدرسة بين بضعة أعوام وبين مايقارب العشرين عام، كانت مفعمة بالمحبة والأخوة، وتم تكريم كل من: المدير القدير الأستاذ/ خالد بن فرحان الدهمشي، والأستاذ/ سعد بن محمد العبودي، والأستاذ/ ناصر بن أحمد الخريش، والأستاذ/ نايف بن قنيفذ القحطاني. والأستاذ/ عبد الله بن شعوان السبيعي، والأستاذ/ عبد العزيز بن ناصر الدريهم، والأستاذ/ عبد الرحمن بن طاهر المطر، والأستاذ/ نواف بن عبد الله العاصمي، والأخ/ حفيظ بن حزام الدوسري.
وقد أقيم الحفل في استراحة الرواد بالدلم وشرُف بحضور كوكبة من المربين الأفاضل وعلى رأسهم مدير مدرسة نعجان الأستاذ / حسن بن مهدي آل رشيد،
ووكيل ثانوية الهياثم والمدير السابق لمتوسطة الهياثم الأستاذ/ عبد الله بن فهاد القحطاني، ووكيل متوسطة الهياثم الأستاذ/ عبد الله بن فهاد القحطاني.
هذا وقد تضمن الحفل كلمة ترحيبية تلتها قصيدة جزلة للشاعر المبدع والموفد التعليمي السابق في النمسا الأستاذ/ مفرّح بن مناحي السبيعي، شنّف المسامع لقصيدته وحازت على استحسان الحضور، أعقب ذلك توزيع الهدايا والدروع التذكارية من يد مدير المدرسة ووكيله الأستاذ/ سعد بن حزام العاصمي مع عميدي المدرسة الأستاذ/ ماجد بن محمد بن فراس العاصمي والأستاذ/ خالد بن سعد الشيحان، ثم تناول الجميع وجبة العشاء في أجواء (وسمية) رائقة وأحاديث ودية ماتعة.
أدام الله علينا وعليكم المحبة والألفة.