بالفيديو والصور.. النائب العام: الإرادة الجازمة في الدول الأعضاء بجمعية النواب العموم تعزز مكافحة أنماط الجرائم المختلفة

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم (الخميس)، أن الدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، تشهد تقدماً في عمل الأجهزة النيابية.
وأشار خلال مخاطبته ختام الاجتماع السنوي الثاني للجمعية بجدة، إلى أن ما قدمه النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وأعضاء النيابة خلال ورش العمل يؤكد الإرادة الجازمة في مواكبة المستجدات والنتائج الفاعلة في المساعدات القانونية، ويعزز من مكافحة أنماط الجرائم وفق آخر تحديثاتها وما وصلت إليه.
وعبر المعجب عن سعادته بما شاهده في برامج الاجتماع من مساهمات رائدة وخبرات مميزة من أجل بناء لبنات التكامل العدلي، عبر تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على الممارسات الفنية والإدارية.
وخصصت الجلسة الأخيرة من فعاليات ورش العمل لعرض “تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها”، من خلال عرض التشريعات المعنية وأفضل الممارسات من جانب النيابات العامة المشاركة في هذا النوع من الجرائم.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاجتماع جاء تحت عنوان “قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية”، وحضره النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة.
#النائب_العام: الأجهزة النيابية للدول الأعضاء أكدت جاهزيتها لمكافحة مستجدات أنماط الجرائم المختلفةhttps://t.co/p8yX7mgTKV pic.twitter.com/wI4gGQn24A
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 17, 2022