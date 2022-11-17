تعيين جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لشركة “سير” الوطنية للسيارات

عينت شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية في المملكة جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لها.
وسيشرف “ديلوكا” في منصبه الجديد على تطوير وتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية تجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات المستخدمة في عالم صناعة السيارات وبيعها في السوق المحلي ومنطقة الخليج.
ويمتلك “ديلوكا” خبرة تمتد لأكثر من 4 عقود في قطاع السيارات، حيث إنه شغل منصب أول رئيس تنفيذي لشركة “فين فاست” لتصنيع السيارات، وأنشأ أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرق آسيا، كما أدار قطاع التصنيع في شركة “جنرال موترز”، وأشرف على عمليات إنتاج الشركة وفريق عمل يتكون من 200 ألف موظف في 171 مصنعا بـ 31 دولة.
وبدوره، عبر “ديلوكا” عن سعادته وحماسه بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن المملكة تدرك أهمية قطاع السيارات في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مؤكداً أنه سيعمل على جعل علامة “سير” محل إعجاب للمستهلك السعودي بشكل خاص ولقطاع صناعة السيارات بشكل عام.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن “سير” ستدعم قطاع السيارات على نطاق أوسع وخاصة مع انتقال العديد من شركات صناعة السيارات للشرق الأوسط، لتجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشاراً في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة ككل.
يُذكر أن شركة “سير” هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون للتكنولوجيا لصناعة السيارات بالمملكة، ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية بحلول 2025 للعملاء.