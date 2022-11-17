أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أن المؤشر الإيجاري سجل أكثر من 189 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أكتوبر الماضي بجميع مناطق المملكة، مقسمة بأكثر من 145 ألف عقد سكني و43 ألف عقد إيجاري.
وأوضحت “إيجار” أن الرياض تعد من أكثر المدن توثيقاً للعقود الإيجارية؛ وذلك بعد أن تجاوزت 67 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بحوالي 40 ألف عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 14 ألف عقد، ثم المدينة المنورة بأكثر من 13 ألف عقد، فالدمام بأكثر من 10 آلاف عقد، فيما سجلت بقية المدن نحو 44 ألف صفقة سكنية وتجارية.
وأضافت أن المدن الأعلى في الصفقات التجارية هي: (ظهرة لبن، الورود، طويق) في الرياض، و(الصفا، مشرفة، البوادي) في جدة، و(النسيم، ولي العهد، الراشدية) في مكة المكرمة، و(الزهرة، الدفاع، المطار) في المدينة المنورة، و(طيبة، والنور، ضاحية الملك فهد) في الدمام.وفق “أخبار 24”.
وتابعت بأن الأحياء الأعلى في الصفقات التجارية كالآتي: (الخليج، السلي، العليا) في الرياض، و(البلد، الصفا، العزيزية) في جدة، و(السد، الدفاع، قربان) في المدينة المنورة، و(ولي العهد، العوالي، الهجلة) في مكة المكرمة، و(العدامة، العنود، الفيصلية) في الدمام.