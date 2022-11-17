“بلدي” تطلق خدمة البحث الموحّد للتعرّف على المنشآت المصنفة والمعتمدة لعدد من القطاعات

أطلقت منصة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة البحث الموحّد لتمكين المستفيدين من البحث عن المنشآت المصنفة والمعتمدة في عدد من القطاعات.
وتتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على المنشآت المصنفة من قِبل الوزارة ومنها نقـل الأثاث المنزلـي والأجهزة الكهربائيـة، والمكاتب الهندسية المعتمدة، ومنشآت مكافحة آفات الصحة العامة، والمقاولون المصنفون، من خلال الدخول على خدمة البحث وتعبئة البيانات المطلوبة عَبْر الرابط.
وتهدف الخدمة إلى تنظيـم وضبـط التعامـل مع المنشـآت المعتمـدة، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة للسكان والزوار. وفق “أخبار 24”.