انتقال حجز مواعيد مكتب العمل لخدمات قطاع العمل إلى منصة “قوى”

أعلنت منصة “قوى”، اليوم (الخميس)، انتقال حجز مواعيد مكاتب العمل لخدمات قطاع العمل إليها، موضحة الخطوات.
وأوضحت أن خطوات حجز المواعيد للمنشآت تتمثل في الدخول إلى المنصة، ثم اختيار المنشأة، على أن يتم بعدها الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار “قوى في مكاتب العمل”، وبعد ذلك تحديد تفاصيل الموعد والتأكيد.
وأضافت أن خطوات الحجز للأفراد تتم من خلال الدخول للمنصة، واختيار الحساب الشخصي؛ ومن ثم “خدمات قوى في مكاتب العمل”؛ ليتم الانتقال بعد ذلك إلى الخدمة المطلوبة والتأكيد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المنصة إلى ضرورة التأكد من توثيق البريد الإلكتروني المسجل لديها، والحضور في نفس الموقع والموعد المحددين.