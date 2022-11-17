منصة “استطلاع” تطرح 57 مشروعاً لأخذ المرئيات حولها

تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 57 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً، ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم عليها قبل إقرارها.
وطرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع “تحديث وتطوير جدول نسب العجز المهني المستديم وجدول الأمراض المهنية”، وتهدف منه إلى اعتماد أعلى المعايير العالمية المعتمدة وينتهي الاستطلاع 27 نوفمبر 2022.
وطرحت وزارة السياحة، مشروع “جدول المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة”، الذي يتناول تطوير وتنظيم الأعمال والأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة؛ بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وينتهي الاستطلاع 29 نوفمبر 2022.
وتسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال مشروع “نظام الفضاء” لتوفير البيئة الضرورية للاستقرار والتنمية المستدامة للمملكة في القطاع الفضائي، وتعزيز وضمان أمنها وسيادتها والدفاع عن مصالحها، وينتهي الاستطلاع عليه 6 ديسمبر 2022.
ومن المشروعات المطروحة حالياً “قواعد الأسواق الحرة”، الذي تهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى إضافة بعض المواد النظامية التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة، وينتهي الاستطلاع 28 نوفمبر 2022. وفق “أخبار 24”.
وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعي، “الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية”، ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية خارج المنزل”، ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلك خارج المنزل سواء الفعلية أو الإلكترونية وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية، على أن ينتهي الاستطلاع عليهما 17 يناير المقبل.