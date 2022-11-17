“عقارات الدولة” تبدأ بتأهيل الشركات لمشروع التطوير الموجّه للنقل العام بمكة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة استقبالها طلبات التأهيل لمشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يشمل تأجير الأرض بمساحة 167 ألف متر مربع لاستثمارها مدةً تصل إلى 25 سنة، والتي تقع على بعد 300 متر تقريباً من المسجد الحرام جنوب مشروع وقف الملك عبدالعزيز (برج الساعة).
وبينت أنه سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر تجزئة داخل المحطّة، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق أربع نجوم يضم 400 غرفة).
ودعت الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين الراغبين بالتقدم على المشروع، التسجيل في رابط التسجيل لتحميل وثيقة طلب التأهيل، كما يمكن الاطلاع على الكتيب التعريفي بالمشروع.
وأكدت أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022م، وآخر موعد لاستقبال بيان طلب التأهيل هو الخميس 1 ديسمبر 2022م الساعة 3م، والموعد المستهدف لورشة العمل للإجابة عن استفسارات المستثمرين هو الاثنين 19 ديسمبر 2022م. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أن طرح كراسة الشروط والمواصفات سيكون قبل نهاية العام الجاري 2022م.