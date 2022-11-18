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جديد المحليات > “سعود الطبية” تُبرز العوامل التي قد تؤدي للولادة المُبكرة
18/11/2022   11:05 ص

“سعود الطبية” تُبرز العوامل التي قد تؤدي للولادة المُبكرة

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أبرزت مدينة الملك سعود الطبية الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي لحدوث الولادة المبكرة.

وأوضحت المدينة أن الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع الـ 37، حيث يصاحبه مشكلات طبية ورعاية خاصة، ويلزمه البقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة.

ونوهت إلى أن عوامل حدوث الولادة المبكرة تشمل التعرض لولادة مبكرة من قبل، والحمل بتوأم أو أكثر، ومرور فترة أقل من 6 أشهر بين حمل وآخر، والضغوطات النفسية، ونقص أو زيادة الوزن قبل الحمل، ووجود مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة، وارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري.

الولادة المبكرة

وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية” تُبرز العوامل التي قد تؤدي للولادة المُبكرة

جديد المحليات
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