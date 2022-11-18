أمانة الرياض تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالعاصمة

اعتمدت أمانة منطقة الرياض، الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية في العاصمة، والذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وإضفاء قيمة جمالية للمظهر العام للمدينة.
ويمنح الدليل مساحة أمام المنشآت التجارية للإبداع والتميّز في لوحاتها، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحدّد جميع تفاصيل اللوحات، وأحجامها، ومواد تصنيعها، وإضاءاتها، وغيرها من الضوابط التنظيمية التي ستسهم في تناسق اللوحات المتجاورة وتكاملها فيما بينها.
وراعى الدليل 3 مرتكزات؛ تمثَّلت في التصنيف العمراني وخصائص المناطق الحضرية، والخصائص المميزة لكل منطقة عمرانية بما يعكس الهوية الثقافية والحضارية والوظيفية، وتشكيل الصورة البصرية للمدينة. وفق “أخبار 24”.
وكانت أمانة الرياض قد نفَّذت مخرجات الدليل على طريق التخصصي كنموذج أولي، مشيرة إلى أن التجربة حققت الأهداف الأساسية من إعداد الدليل، وأسهمت في تحسين المشهد العام.