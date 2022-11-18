مختص يشرح فكرة تحدي فك الأقفال للمساعدة في الحفاظ على البيانات والمعلومات

اختتمت فعالية “بلاك هات”، أمس (الخميس)، أعمالها في الرياض التي شارك فيها العديد من المهندسين والتقنيين والفنيين في مجال الأمن السيراني.
وأوضح المهندس أحمد العشماوي؛ لـ”أخبار 24″ خلال مشاركته في الفعالية، فكرة تحدي فك الأقفال، وهي تقنية حديثة لفك الأقفال الرقمية دون مفتاح، مبيناً أن هذا النشاط يساعد الناس لعمل أمن مادي للأشياء الخاصة بهم، وخاصة في مجال البيانات والمعلومات الرقمية التي قد تتعرض للاختراق بالأمن المادي.
وأضاف أنه يمكن أن يتم السطو على الأجهزة وسرقة الأقفال الرقمية التي تحتوي على المعلومات والبيانات، مبيناً أنه يتم التدريب على فتح الأقفال الرقمية بأسلوب علمي وتقني حديث، عن طريق وضع سن المفتاح على سن القفل والضغط على الأقفال بطريقة تماثل دوران المفتاح، وبذلك يتمكن المتدرب من فتح القفل باستخدام أساليب تقنية حديثة.
وأشار إلى أن المتدرب أو المتدربة يقوم بعمل قوة شد على المفتاح، ويتم دفع القفل بالتدريج فيفتح القفل بكل سهولة.