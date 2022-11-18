تزامُناً مع اليوم العالمي للطفل.. “الثقافة” تطلق مهرجان “أطفال الثقافة”

تطلق وزارة الثقافة، اليوم (الجمعة)، مهرجان “أطفال الثقافة” تحت شعار “مستقبل وهوية” والذي سيستمر 3 أيام في ذي أرينا غرناطة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر من كل عام.
ويهدف المهرجان إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، ومشاركة الأسرة، وقيم الإتقان والانضباط، والعناية باللغة العربية، والتركيز على التوعية بحقوق الطفل في فرص الحياة والتعلم والإبداع الثقافي في شتى المجالات، إضافة إلى تأهيله للمشاركة الفعّالة مع المجتمع، وإشراكه في التحول الثقافي الإيجابي الذي يحدث بالمملكة عبر تجارب تفاعلية تنمي قدراته.
وأوضحت الوزارة أن المهرجان ينقسم إلى قسمين، حيث يتكون القسم الأول من فعاليات الاكتشاف والإدراك من عدة مناطق تشمل الموسيقى، والمتاهة، والأزياء والحرف، والمطبخ السعودي، والتي تهدف منها الوزارة إلى تقديم تجربة متكاملة للأطفال من عمر 4 إلى 12 سنة. وفق “أخبار 24”.
فيما يتضمن القسم الثاني فعاليات التجارب والمعرفة، والتي تستهدف تدريب الأطفال على المهارات الحركية وتعويدهم على العادات الصحية، وتربية حواسهم، وتمرينهم على حسن استخدامها، مع إتاحة الفرصة لهم للسؤال والفهم بحرية في : عالمنا أخضر، عالم الإبداع، عالم الليجو، حيث سيركز عالم الإبداع على الخط العربي وتدريب الأطفال على أنواعه مع خطاط سعودي.
وفي منطقة “عالمنا أخضر” سيقوم الأطفال بزراعة جماعية لتعزيز مفهوم التشجير، فيما تتضمن منطقة “عالم الليجو” أنشطة تركيبات الليجو ومجسمات لأبرز معالم المملكة، وفي منطقة “عالم الكتاب” التي تضم مكتبةً متكاملةً للأطفال وكذلك “منطقة المسرح” ومنطقة “اللعب الآمِن للأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات”.