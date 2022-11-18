بالصور..البطاقات الرسمية للاعبي الأخضر في كأس العالم 2022

نشرت حسابات المنتخب الوطني البطاقات الرسمية للاعبي الأخضر في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
ووصلت بعثة المنتخب الوطني، مساء يوم الأربعاء، إلى دولة قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المحدد لها الانطلاق يوم الأحد المقبل.
ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة بكأس العالم تضم كلا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
وكان المنتخب الوطني الوطني قد خسر أمام نظيره الكرواتي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في آخر التجارب الودية للأخضر قبل خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب اندريج كراماريتش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، وذلك بعد 8 دقائق من إلغاء هدف للمنتخب الكرواتي بعد العودة لتقنية الفيديو التي كشفت عن وجود حالة تسلل، والتي عادت وألغت هدفًا آخر للكروات في الدقيقة 87 بداعي التسلل.
ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.
وفق “أخبار 24”.