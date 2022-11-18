نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة
18/11/2022   8:43 م

الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

+ = -
638

صدرت موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة، مرتبط بوزير المالية تكون مهمته توفير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية الراغبة في تلك الخدمات، وتكون للبرنامج استقلاليته المالية والإدارية.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن يكون للبرنامج الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية.

كما تضمن تفويض وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به، وأن يرفع الوزير تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج بشكل عامّ والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء. وفق “أخبار 24”.

الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237081.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.