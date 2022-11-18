الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

صدرت موافقة مجلس الوزراء، على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة، مرتبط بوزير المالية تكون مهمته توفير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية الراغبة في تلك الخدمات، وتكون للبرنامج استقلاليته المالية والإدارية.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن يكون للبرنامج الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية.
كما تضمن تفويض وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به، وأن يرفع الوزير تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج بشكل عامّ والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء. وفق “أخبار 24”.