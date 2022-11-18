أميرِ المدينة بالنيابة يستعرض نتائج مشاركة وفد الهيئة في المؤتمر العالمي للمدن الذكية

نوَّه أميرِ المدينة المنورة بالنيابة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، بنتائج مشاركة الهيئة في فعاليات معرض إكسبو والمؤتمر العالمي للمدن الذكية 2022، الذي استضافته برشلونة الإسبانية.
يأتي ذلك خلال لقائه الوفد المُشارِك في أعمال المؤتمر – عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
واطَّلع على برنامج جناح الهيئة الذي شهد عقد سلسلة من المحاضرات واللقاءات المتخصصة بحضور الخبراء في مفاهيم المدن الذكية لاستعراض ومناقشة أداء المدينة المنورة في المؤشر العالمي للمدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ودور ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.