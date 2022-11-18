“الجوازات” : زيادة الطاقة الاستيعابية بمنفذ سلوى لتسهيل إجراءات السفر إلى قطر

أكد المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن منفذ سلوى الحدودي جاهز تماماً لاستقبال المسافرين المتوجهين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم .
وأضاف العتيبي في تصريحات لـ”أخبار 24″ أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لكاونترات الجوازات، وتزويد المنفذ بكوادر مدربة وأجهزة تقنية حديثة ورفع درجة الاستعداد لإنهاء كافة الإجراءات للمسافرين عبر المنفذ في أقل وقت ممكن.
وأشار العتيبي إلى أنه يُشترط للمواطنين السعوديين السفر بجواز سفر سارٍ بمدة صلاحية لا تقل عن 3 أشهر، حيث تم تعليق السفر بالهوية الوطنية في الفترة من أول نوفمبر الجاري وحتى 23 ديسمبر القادم، كما يشترط الحصول على بطاقة “هيا” وأن يكون المسافر قد حصل على 3 جرعات من لقاح كورونا، فيما يشترط لبقية الجنسيات ألا تقل مدة صلاحية الجواز عن 6 أشهر.
وأوضح العتيبي أنه يتعين على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون جواز سفرهم مسجلاً في منصة “هيا” حتى يتمكنوا من العبور عبر المنفذ وحضور الفعاليات.
ودعا العتيبي المواطنين الراغبين في السفر إلى قطر إلى الحفاظ على جواز السفر السعودي نظراً لتعليق السفر بالهوية الوطنية.