شاشات عملاقة ومطاعم .. “هيّا سلوى” تستقبل 6 آلاف شخص خلال مباريات كأس العالم بالأحساء

تستعد فعالية “هيّا سلوى” التي تُقام على كورنيش مدينة سلوى بمحافظة الأحساء لاستقبال حوالَيْ 6 آلاف شخص على مدار اليوم في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر القادم بمناسبة إقامة مباريات كأس العالم في قطر.
وأوضح مدير المشروع في فعالية “هيّا سلوى” عبد الله النجار لـ “أخبار 24” أن الفعالية تضم العديد من الخدمات للزوار من الرجال والنساء، مثل عربات الأطعمة المتنقلة ومنطقة الخدمات العامة كالمصليات ودورات المياه ومنطقة للألعاب، كما تتوفر شاشات عملاقة لمشاهدة كافة المباريات بالإضافة إلى منطقة مواقف “الفترة القصيرة” وهي مخصصة للمسافرين الذين يتجهون إلى قطر.
وأضاف النجار أن الفعالية تتضمن عيادة طبية مجهزة ومنطقة استقبال لكبار الشخصيات على مدار الساعة، حيث تم تجهيز الفعالية لاستقبال حوالَيْ 6 آلاف شخص يوميا على مدار اليوم مع توفير كافة المرافق والخدمات التي يحتاجونها خلال هذه الفترة.