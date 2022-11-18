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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء تايلند ويشهدان تبادُل مذكرات تفاهُم بين البلدين
19/11/2022   2:12 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء تايلند ويشهدان تبادُل مذكرات تفاهُم بين البلدين

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عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الجمعة)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا في العاصمة التايلندية بانكوك.

كما شهد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لتايلند التي بدأت اليوم.

وأكد ولي العهد في كلمته خلال جلسة المباحثات على التعاون في عدة مجالات مع تايلند منها الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وغيرها، مبيناً أنه تم إنجاز الكثير من الاتفاقيات بشكل أكبر مما نتوقع.

ونوه إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة بين البلدين في المستقبل والتي سوف يتم العمل عليها خلال العام القادم، موضحاً أنها ستعود بعائد كبير على البلدين. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن المملكة هي أول دولة عربية بنت علاقة مع تايلند في الخمسينيات ونتطلع للانتقال لمرحلة أخرى في العلاقات بين البلدين، موجهاً الشكر لتايلند على حسن الضيافة والاستقبال.

حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وعدد من المسؤولين.

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بالفيديو والصور.. ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء تايلند ويشهدان تبادُل مذكرات تفاهُم بين البلدين

جديد المحليات
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