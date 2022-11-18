“الغذاء والدواء” و”كاوست” يتفقان على البحث في تحليل الملوثات الكيميائية والمواد الطبيعية في الغذاء والدواء

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، مذكرة تفاهم، في مجال البحث والتحليل للمواد البيولوجية والكيميائية، حيث تشمل تطوير الطرق المعيارية لتحليل الملوثات الكيميائية والمواد الطبيعية في الغذاء والدواء والمنتجات العشبية واستكشاف المخاطر.
وتتضمن مذكرة التفاهم، استكشاف استخدام تقنيات الفحص بالمجهر الإلكتروني لتحليل الملوثات في مستحضرات التجميل، والتعاون في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة والتقنيات الحديثة، ومجال البحوث الحلال وتقييم الدراسات السريرية والمستحضرات الدوائية.
وتقدم الجامعة من خلال المذكرة، الدعم والمشورة وخبراتها في مجال تحاليل علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية، وستُتاح لـ “الهيئة” الفرصة لرعاية الطلاب المتفوقين، كما ستتمكن من مقابلة الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه والباحثين والمؤهلين للعمل في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وستتعاون “الغذاء والدواء”، وجامعة “كاوست”، في تعظيم الاستفادة من البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الرقابة، والبيانات الوراثية للميكروبات الممرضة ومقاومة المضادات الحيوية والتيقظ الدوائي.