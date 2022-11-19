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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية على 7 مناطق وسحب وغيوم على مكة وعسير
19/11/2022   11:44 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية على 7 مناطق وسحب وغيوم على مكة وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وأضاف أن السماء قد تكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة، و29 درية في الرياض والدمام، و33 درجة في جدة، و24 درجة في أبها، و23 درجة في تبوك).

طقس اليوم.. أمطار رعدية على 7 مناطق وسحب وغيوم على مكة وعسير

جديد المحليات
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