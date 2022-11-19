“فلكية جدة”: غرة جمادى الأولى الجمعة المقبل وفقًا للحسابات العلمية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم (الأربعاء) 29 ربيع الآخر عند الساعة 06:31 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد ذلك، عند الساعة 05:38 مساءً، ما يعني أن رؤية القمر مستحيلة هذا اليوم.
وأبان رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن وصول القمر منزلة الاقتران سيكون عند الساعة 01:57 من صباح يوم (الخميس) المقبل منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها ، وستغرب الشمس عند الساعة 05:38 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04)، والفرصة مهيأة لرصده عبر التلسكوب أو التصوير في حال كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 06:03 مساءً بعد (25 دقيقة) من غروب الشمس.
وأشار إلى أنه يوم الجمعة ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:38 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (14) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (22) درجة وإضاءته (3.7 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب عند الساعة 07:01 مساءً بعد (1 ساعة و23 دقيقة) من غروب الشمس. وفق “أخبار 24”.
وأفاد أبو زاهرة بأن ما ذكره هو توضيح للجانب العلمي فقط، وأن بداية شهر جمادى الأولى 1444 ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا.