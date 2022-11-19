“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 16.3 ألف مخالف، منهم أكثر من 9.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و2479 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 520 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 24 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه جرى ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 54 ألف وافد مخالف، منهم نحو 50 ألف رجل، وأكثر من 4 آلاف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 44 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 2241 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف.