غداً.. طلاب وطالبات التعليم العام يؤدون الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول

يؤدي الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام، غداً (الأحد)، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ،
وتستمر الاختبارات التي تشمل جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي؛ لمدة أسبوع كامل، وتنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج.
وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية والمدارس بالمناطق المختلفة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة لذلك، مع التقيد بضوابط وتعليمات وقواعد الاختبارات، ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بـ”تعليم الرياض” عبد الله الغنام أنه سيتم توجيه نحو ألفي مشرف ومشرفة بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية للقيام بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.