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رياضة > رسميًا.. “بي إن سبورتس” تُعلن بث 22 مباراة بكأس العالم مجانًا
19/11/2022   3:13 م

رسميًا.. “بي إن سبورتس” تُعلن بث 22 مباراة بكأس العالم مجانًا

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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، بث 22 مباراة من كأس العالم قطر 2022 مجاناً عبر القنوات المفتوحة.

وأشارت شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر بيان رسمي صادر اليوم (السبت)، إلى أن البث المجاني سيبدأ بحفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الـ 20 من نوفمبر الجاري.

وتنطلق منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري لتستمر حتى 18 ديسمبر. وفق “أخبار 24”.

ويُقام حفل الافتتاح عند الخامسة (بتوقيت المملكة) عصر يوم الأحد، تليه بعد ساعتين مباراة الافتتاح بين منتخبَيْ قطر ـ صاحب الأرض ـ والإكوادور ضِمن منافسات المجموعة الأولى، وهي المباراة المذاعة مجانًا أيضًا.

رسميًا.. “بي إن سبورتس” تُعلن بث 22 مباراة بكأس العالم مجانًا

رياضة
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