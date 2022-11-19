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رياضة > بالفيديو.. رئيس الفيفا: تم منع بيع الخمور في محيط ملاعب كأس العالم احترامًا لعادات دولة مسلمة
19/11/2022   3:13 م

بالفيديو.. رئيس الفيفا: تم منع بيع الخمور في محيط ملاعب كأس العالم احترامًا لعادات دولة مسلمة

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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا”، جياني إنفانتينو ، أنه تم منع بيع الكحوليات في محيط ملاعب كأس العالم في دولة قطر، احتراماً لثقافة وعادات تلك البلد.

وتساءل إنفانتينو خلال المؤتمر الصحفي اليوم (السبت)، لماذا يتم احترام الثقافات في أوروبا، ويتم انتقاد الأمر في دولة قطر؟.

وقال: “دول عدة، مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، تمنع الكحول في الملاعب، والضجة التي حدثت لأن قطر دولة مسلمة”.

وأشار إلى أن قطر ترحب بجميع الدول بغض النظر عن توجهاتها، متوقعًا أن يتم حصد أرباح من بطولة كأس العالم أكثر مما تم جنيه في الكؤوس الأخرى.

وانتقد رئيس الفيفا الانتقادات التي وجهتها الدول الأوروبية  لقطر واصفًا إياها بالنفاق، إذ إنها تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يجب أن تركز فيه على تحسين أوضاع المهاجرين لديها، على حد قوله. وفق “أخبار 24”.

وأفاد بأن حقوق بث كأس العالم في قطر زادت بمقدار 200 مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، لافتًا إلى أن لديه صندوق إرث لبطولة قطر، سيتم إنفاق جزء منه لتعليم أبناء العمال في الدول النامية.

 ودعا الجميع إلى تأسيس لشراكة بناءة يتعاون فيها البعض مع البعض، ويستمتعون هذه الأيام بكرة القدم، بعيدًا عن الأفكار العنصرية.

بالفيديو.. رئيس الفيفا: تم منع بيع الخمور في محيط ملاعب كأس العالم احترامًا لعادات دولة مسلمة

رياضة
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