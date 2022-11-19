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رياضة > كأس العالم.. هل يَحرم الأخضرُ منافسَهُ الأرجنتين من تخطي رقم الطليان؟
19/11/2022   3:13 م

كأس العالم.. هل يَحرم الأخضرُ منافسَهُ الأرجنتين من تخطي رقم الطليان؟

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اختتم المنتخب الأرجنتيني، تحضيراته لكأس العالم قطر 2022، بالفوز بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الأربعاء، بنظيره الإماراتي على ملعب الأخير.

ويقع المنتخب الأرجنتيني رفقة مجموعة في كأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: السعودية، والمكسيك، وبولندا.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره السعودي، الثلاثاء المقبل، في مستهلّ مشوار المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.

وبُعَدّ فوز الأرجنتين على الإمارات بنتيجة (5-0)، وصول راقصي التانجو إلى الفوز رقم 36 دون أي خسارة وتفصله مباراة واحدة فقط عن معادلة إيطاليا صاحبة الرقم الأكبر، بـ37 مباراة متتالية. وفق “أخبار 24”.

وكان منتخب إيطاليا قد سجل رقماً مميزاً، بالحفاظ على سلسلة اللاهزيمة خلال الفترة بين 2018 و2021.

ويأمل منتخب الأرجنتين في تجاوُز رقم منتخب إيطاليا، حين يصطدم بنظيره السعودي في المباراة المقبلة، والتي تأتي في دور المجموعات بكأس العالم 2022، فهل ينجح الأخضر في كتابة تاريخ جديد، وينجح في وقف سلسلة انتصارات “راقصي التانجو”؟.

كأس العالم.. هل يَحرم الأخضرُ منافسَهُ الأرجنتين من تخطي رقم الطليان؟

رياضة
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