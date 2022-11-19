مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الوفيات وانخفاض الحالات الحرجة والإصابات الجديدة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل ارتفاع في الوفيات، وانخفاض الحالات الحرجة، والإصابات الجديدة، ونسب التعافي من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 22 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825029 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً بتسجيل 58 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812312 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9446 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج 5 حالات جديدة من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 61 حالة.