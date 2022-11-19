زيلايا: سوء حظ الأخضر أوقعه بالمجموعة الثالثة.. ويحتاج مفاجأة للتأهل

يرى المحترف الأرجنتيني السابق بصفوف ضمك، إيميليو زيلايا، أن من سوء حظ المنتخب السعودي وقوعه في المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.
وقال زيلايا، وفقًا لـ “الرياضية”:”هي مجموعة صعبة جدًا؛ فتضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وأتوقَّع أن يتأهل منها منتخبا الأرجنتين وبولنداو قد يحدث سيناريو آخر لما ذكرته في حال حقق المنتخب السعودي مفاجأة وفاز على بولندا”.
وأتم المحترف الأرجنتيني تصريحاته بالتطرق لمباراة بلاده أمام الأخضر، بقوله:”أعتقد أن منتخب الأرجنتين سيفوز في هذه المواجهة بفارق هدف واحد 1ـ0 أو 2ـ1، ومع ذلك أتوقع أن يلعب الأخضر بقوة فيها، وأن يقدم المنتخبان مباراة جيدة”.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل.