مدرب قطر: اللاعبون قدموا تضحيات كبيرة.. وجاهزون لكأس العالم

قال المدير الفني لمنتخب قطر، الإسباني فليكس سانشيز، إن الخطة في السنوات الأخيرة تمثلت في بناء منتخب قطري قوي مشرف؛ لذا قاموا بعمل كبير رفقة كافة اللاعبين.
وأضاف سانشيز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإكوادور، الذي عُقد اليوم السبت:”بطولة كأس العالم في قطر مذهلة وأتمنى أن تستمتع الجماهير بهذه الاحتفالية الكروية العالمية، لاعبو المنتخب القطري قدموا تضحيات كبيرة لتقديم صورة مشرفة في كأس العالم، سنرى غداً ثمار تعبنا وجهدنا وعملنا وجاهزون من أجل تقديم عرض كبير ووجه مشرف يسعد الجماهير القطرية، غداً سيكون يوماً كبيراً وسيبقى خالداً في الأذهان”.
وأتم مدرب منتخب قطر تصريحاته بقوله:”المنتخب الإكوادوري منافس مختلف، ولديهم جيل من اللاعبين الشباب، وقدموا عرضًا قويًا في التصفيات وتأهلوا عن جدارة للمونديال، لدينا خصم قوي وشرس ولكننا جاهزين للمباراة والتواجد في كأس العالم كمدرب شرف كبير لي”. وفق “أخبار 24”.
ويستهل منتخب قطر مشواره بكأس العالم بمواجهة نظيره الإكوادوري مساء يوم غد الأحد في اللقاء الافتتاحي.