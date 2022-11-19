بالفيديو.. “الصحة الخليجي” يحذر من مخاطر استخدام الهرمونات لزيادة الكتلة العضلية

حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي من استخدام هرمون النمو والستيرويد لزيادة الكتلة العضلية، لما يسببه من مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان.
وأوضح المجلس أن من هذه المضاعفات، الإصابة بالضعف الجنسي، وحدوث مشاكل في الكبد وتلف الكلى وأمراض القلب كالنوبة القلبية.
وأبان أنه يمكن زيادة الكتلة العضلية من خلال تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، بالإضافة لمكملات البروتين مع مراعاة الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكبد والكلى. وفق “أخبار 24”.
🔴#إشاعة_الأسبوع :
استخدام الهرمونات آمن لزيادة الكتلة العضلية..
🟢الواقع 👇🏼#مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/WXOempHXvJ
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) November 19, 2022