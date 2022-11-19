ولي العهد يستقبل رئيس “الشيوخ” وأعضاء “المركزي الإسلامي” في تايلند

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم (السبت)، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، وعدداً من رؤساء اللجان بالمجلس.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
كما استقبل ولي العهد أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند، حيث أشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.
فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
#ولي_العهد يبحث أوجه العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي#ولي_العهد_في_تايلند https://t.co/ydswqPOuef pic.twitter.com/SrZRwwGKNr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 19, 2022
#ولي_العهد أثناء استقباله في مقر إقامته بـ #بانكوك أعضاء المجلس المركزي الإسلامي#ولي_العهد_في_تايلند https://t.co/EhrI0YkiMk pic.twitter.com/ZQiyL8DzcS
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 19, 2022
وفق “أخبار 24”.