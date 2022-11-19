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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل رئيس “الشيوخ” وأعضاء “المركزي الإسلامي” في تايلند
19/11/2022   7:14 م

ولي العهد يستقبل رئيس “الشيوخ” وأعضاء “المركزي الإسلامي” في تايلند

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم (السبت)، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، وعدداً من رؤساء اللجان بالمجلس.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

كما استقبل ولي العهد أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند، حيث أشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل رئيس “الشيوخ” وأعضاء “المركزي الإسلامي” في تايلند

جديد المحليات
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