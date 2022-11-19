“التواصل الحكومي” يبحث فرص التعاون في المجال الإعلامي مع الشؤون الدبلوماسية التايلاندية

التقى وفد مركز التواصل الحكومي بالمشرف العامّ على الشؤون الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية التايلاندية ساساراك ساسيوانج؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة تايلاند.
واستعرض اللقاء، الذي أُقيم بمقر “قمة منتدى التعاون الاقتصادي” لآسيا والمحيط الهادي في تايلاند، فرص التعاون والشراكة في العمل الإعلامي مستقبلاً.
وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية دعم العمل الإعلامي، حيث قدم وفد التواصل الحكومي نبذة عن أعمال المركز، وأبرز المشاريع التي يقدمها عبر مختلف المبادرات الإعلامية.
يأتي على رأس تلك المشاريع سباق الإعلام ميدياثون، والتدريب المهني في المحتوى الرقمي إقنايت، وسلاسل كنوز لإنتاج المحتوى المرئي، ومتحدثون، ودور المركز في تغطية مختلف الأحداث والمناسبات المحلية والدولية.
من ناحيتها، أكدت ساسيوانج أهمية اللقاء واهتمامهم بفتح قنوات التعاون والعمل المشترك وتوسيع أُطر العمل الإعلامي بين الجانبين.وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر زار وفد التواصل الحكومي مجموعة نايشن الإعلامية واستعرض أبرز “Nation group” المشاريع والأعمال التي يقدمها المركز والمبادرات التي يعمل على إنجازها في مختلف المجالات الإعلامية وإستراتيجيات الاتصال الحديثة.