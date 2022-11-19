“البيئة” تعلن تمديد العمل بحقوق استخدام المياه لسنة ثالثة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمديد العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضى الأنظمة السابقة؛ لسنةٍ ثالثة.
وقال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، إن التمديد للسنة الثالثة سييبدأ من نهاية فترة السنتين اللتين نص عليهما نظام المياه، والتي تنتهي في 19 / 2 / 1444هـ.
وأبان أن هذه الخطوة تهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين الذين لديهم تصاريح سابقة، سواء كانت مُستخرجة من وزارة “البيئة” أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصححوا أوضاعهم وفقًا لأحكام نظام المياه، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أنشطة استخدام المياه المعنية تشمل: أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وأشياب المياه الصالحة للشرب، ومحلات تقليل الملوحة وما في حكمها، ورخص استخدام مياه الآبار المشمولة برخص الحفر، مبيناً أن التمديد لا يشمل مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخّصة التي انتهت مدتها في 19 / 2 / 1444هـ.