“هيئة النقل” تؤكد أهمية حجز رحلات النقل الترددي بمنفذ سلوى والحضور قبل الموعد بخمس ساعات

أكدت الهيئة العامة للنقل أهمية التزام المسافرين عبر منفذ سلوى عبر الرحلات البرية الترددية، بإحضار الوثائق المطلوبة كجواز سفر ساري المفعول وبطاقة هيا، وتأشيرة خروج وعودة سارية للمقيمين.
ويشترط لاستخدام حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى، الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمات، كما تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات في منفذ سلوى مقسمة إلى منطقتين.
وتشمل المنطقتان المواقف لفترات قصيرة والتي لا تتجاوز مدة السماح فيها أكثر من 24 ساعة، والمواقف لفترات طويلة والتي تمتد فيها فترة السماح بالوقوف بحد أقصى 96 ساعة، وتستوعب المنطقة المخصصة للمواقف بالمنفذ 3500 سيارة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الهيئة كانت أعلنت توفير النقل الترددي بالحافلات للمشجعين في منفذ سلوى على الحدود مع دولة قطر الشقيقة، للمسافرين برًا، وذلك عبر أسطول من الحافلات يضم 55 حافلة سعة 49 راكباً، وذلك تزامنًا مع انطلاق كأس العالم في قطر.