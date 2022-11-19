القوات الجوية تختتم مشاركتها في مناورات “عين الصقر 3” باليونان

اختُتمت بقاعدة سودا الجوية باليونان، مناورات تمرين “عين الصقر 3″، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، ورئيس هيئة أركان القوات الجوية اليونانية الفريق ثيميسنوكليس بورولياس، وعدد من كبار ضباط القوات الجوية اليونانية.
والتقى قائد القوات الجوية بالمجموعة المشاركة في التمرين، واستمع لإيجاز عن مجريات التمرين قدمه قائد المجموعة العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي، كما اطّلع على ما تم تنفيذه من عمليات تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية والدفاعية، إضافة إلى المناورات الجوية.
وأكد العقيد العنزي، أن هذه المشاركة حققت الأهداف المنشودة، كتعميق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية، مشيراً إلى أن التمرين يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة.
وفق “أخبار 24”.